Стовбурові клітини: заборонити не можна дозволити

Зняття заборони на державне фінансування робіт зі стовбуровими клітинами було заявлено як один із пріоритетів кандидата в президенти Барака Обами. І тепер, за лічені дні до його вступу на посаду, серед його радників точаться палкі суперечки про те, як саме має відбутися скасування обмежень, котрі адміністрація Джорджа Буша наклала на подібні дослідження ще 2001 року.

З одного боку, зробити це можна президентським указом, тобто безпосередньо після 20 січня. Тим більше що й саме обмеження було запроваджено свого часу також саме на цьому рівні.

З іншого боку, демократи, котрі мають відтепер більшість у конгресі, могли б провести це питання і через голосування законодавців. Тим більше що ухвалити позитивні рішення таким чином удавалося вже двічі — 2006-го і 2007 року, але обидва рази ці рішення були ветовані президентом Бушем. Особливої гостроти даному питанню надає той факт, що на багатьох членів конгресу вже 2010 року очікують перевибори, а питання фінансування досліджень на стовбурових клітинах відіграє в передвиборній боротьбі істотну роль.

Як відомо, адміністрація Буша заборонила витрачати бюджетні гроші на фінансування проектів, у яких використовують клітини людських ембріонів, отримані після 2001 року. На той момент у розпорядженні вчених було близько 60 ліній подібних клітин, але сьогодні із них залишилася тільки 21 лінія.

Водночас торік кілька незалежних груп дослідників отримали ембріональні стовбурові клітини людини з клітин шкіри, тим самим обійшовши необхідність знищувати життя однієї людської істоти заради порятунку багатьох інших життів. Однак для фундаментальних досліджень досліди на клітинах, отриманих безпосередньо з ембріона, однозначно необхідні.

Ненсі Пелозі, спікер палати представників, вважає, що слід задіяти обидва механізми — тобто президент Обама має видати відповідний президентський указ у перші ж дні свого перебування в Білому домі, а потім законодавці ухвалять відповідні законодавчі акти. У штаті Каліфорнія, котрий і представляє демократка Пелозі, вже існує спеціальний фонд у розмірі трьох мільярдів доларів, призначених саме для досліджень на стовбурових клітинах. А от у загальнонаціональному масштабі, навіть після ухвалення всіх необхідних законодавчих актів, особливої щедрості годі й очікувати. Криза все-таки...

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