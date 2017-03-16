Весняні вітаміни: черемша зміцнить імунітет та серцево-судинну систему

Черемшу використовують при різних гнійних захворюваннях, цинзі, атеросклерозі, глистах і кишкових інфекціях. Відомо так само , що за давніх часів її активно вживали в їжу під час епідемій холери і чуми.

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Черемша містить багато вітаміну С, ефірну олію та інші речовини, має фітонцидні властивості. Має сильний запах часнику, який частково видаляється, якщо перед вживанням черемшу ошпарити кип'ятком і залити оцтом.

Черемша корисна для роботи серця, вона здатна знижувати кров'яний тиск і блокує утворення холестеринових бляшок. Чуремшу рекомендують при авітамінозі, атеросклерозі і гіпертонічній хворобі. Стародавні греки вважали, що ця рослина володіє властивістю "підтримувати мужність".

Листя черемші мають потужні бактерицидні властивості. Достатньо дві-три хвилини пожувати листок чечемші, як вся шкідлива мікрофлора порожнини рота буде вбита фітонцидами. Фітонциди покращують також ріст і розвиток тканин людини та сприяє їх відновленню. У певних дозах фітонциди благотворно впливають на зміцнення нервової системи, підсилюють секреторну функцію шлунково-кишкового тракту, сприяють поліпшенню обміну речовин, стимулюють серцеву діяльність.

Черемша так само прекрасний засіб для профілактики і лікування простудних захворювань.

Сік і подрібнене листя вживалися зовнішньо при різних шкірних захворюваннях, особливо лишаях і бородавках.

Сиру черемшу їдять при захворюваннях щитовидної залози, гіпо - і гипертиреозах. Черемша, на відміну від багатьох препаратів, які застосовуються при лікуванні атеросклерозу і захворюваннях щитовидної залози, не викликає медикаментозного гіпотиреозу, навіть при тривалому застосуванні.

Черемша противопаказана при панкреатитах, холециститах, гепатитах, запаленнях шлунка і кишечника через збудливу дію на травлення.

Вона також не рекомендується вагітним, а також людям з гастритом, виразкою шлунка і епілепсію.

Не можна зловживати настоями з черемші, так як вони згубно впливають на серцево-судинну систему, а крім того, можуть спровокувати головні болі, безсоння, розлад шлунку.