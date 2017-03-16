ВР планує вдосконалити механізм надання військовослужбовцям довідок про поранення

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідний законопроект (№3728) проголосували 262 із 357 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Читайте такожЛитва прийме на лікування ще 50 поранених українських військових

Законопроектом встановлюється, що в разі, якщо обстановка не дозволяє надати довідку про травми (каліцтва, поранення, контузії) до направлення пораненого військовослужбовця на лікування поза розташуванням військової частини, вона надсилається до військового комісаріату, до якого приписаний військовослужбовець, який отримав травму, в термін до 30 діб з дня отримання травми, або в термін до 30 діб за вимогою вказаного військового комісаріату.

Крім того, визначається, що у разі направлення на лікування поза розташуванням частини військовослужбовці повинні бути одягнені відповідно до пори року і мати при собі направлення, підписане командиром військової частини, медичну книжку, документ, який посвідчує особу, необхідні особисті речі та атестат на продовольство, довідку про травми (каліцтва, поранення, контузії) і за необхідністю медичну характеристику, а у разі вибуття на лікування за межі гарнізону, крім того, - атестат на речове і грошове забезпечення, проїзні документи до місця розташування лікувального закладу і назад.