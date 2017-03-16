Кабмін схвалив законопроект про державні фінансові гарантії надання медичних послуг

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було ухвалене під час сьогоднішнього засідання уряду.

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Як зазначила в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун, законопроект передбачає доступ українців до якісної медицини, якісних ліків та забезпечить зниження корупції.

У свою чергу прем'єр-міністр Володимир Гройсман запропонував членам уряду схвалили законопроект і направити його до Національної ради реформ для обговорення.

«Було б доцільно, щоб ми зараз попередньо ухвалили це рішення, але оскільки Національна рада реформ виявила інтерес до цієї реформи, я б хотів внести пропозицію, щоб ми направили попередньо схвалений нами проект на Нацраду, щоб ми ще раз обговорили це питання і вже після того ми його направили до українського парламенту», - сказав він.

Пізніше на брифінгу в уряді очільниця МОЗ зазначила, що поданий законопроект реалізує ідею схваленої у 2016 році концепції «Гроші ходять за пацієнтом». «І написаний проект закону реалізовує реформи того, як змінити систему фінансування, щоб гроші йшли за пацієнтом, а не на фінансування якоїсь системи охорони здоров'я, яка не безкоштовна», - сказала Супрун.

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Крім того, за її словами, «ми передбачаємо перехід на міжнародні протоколи лікування і багато змін до Бюджетного кодексу і програми підтримки охорони здоров'я вже на 2017 рік».

«Наступного тижня ми готові представити цей законопроект на засіданні Нацради реформ», - сказала Супрун.

Вона також повідомила, що поряд із законопроектом Кабмін прийняв сьогодні, 16 березня, низку постанов, які дозволять дуже якісно і ефективно використовувати 500 млн грн, які вже виділені в бюджеті на 2017 рік на проекти реімбурсації та доступності ліків.