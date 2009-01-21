Дитині терміново потрібна допомога!

Рома народився 13 серпня 2000 року в р. Переяслові – Хмельницькому. Він ріс здоровим хлопчиком, хоча вага його при народженні була дуже маленькою – 2,200 гр. Спочатку все було добре. Ромчик іноді хворів на простуду, як і всі маленькі дітки.

Але, коли він захворів в 2005 році, у нього почало косити око. У школі через навантаження, хлопчик став бачити гірше, а око косило все більше і більше.

Хлопчика направили до невропатолога, потім на МРТ, а там лікарі виявили пухлину голови, дуже великих розмірів. Саме вона і порушувала зір хлопчика.

7 лютого 2007 року дитині зробили операцію на голові по видаленню пухлини. На жаль, пухлину не вдалося прибрати повністю. Далі - курс променевої терапії. Лікарі сказали, що надія на одужання у Ромочки є.

ДОПОМОЖІТЬ РОМІ, БУДЬ ЛАСКА!

Адже небезпечна пухлина, невидалена частина якої досі загрожує дитині, у будь-який момент може почати рости. Заради безцінного життя хлопчика потрібно поспішати! Потрібно поспішати в ім`я віри і надії цієї дитини!

Ромочка вірить в перемогу, вірить, що лікування за кордоном прочинить для нього не тільки шлях до порятунку, але й поверне втрачені яскраві фарби миру.

КОНТАКТИ:

Адреса: Київська обл., р. Переяслів – Хмельницький, вул.Горького,4 кв.2

Наталія Петрівна, бабуся Романа Халамендика– +38-099-226-86-50

волонтер - Лілія Переходько - +38-097-602-72-44, mail@ucccf.com;

Інформація: http://www.donor.org.ua/index.php?module=help&act=show&c=1&id=316

Реквізити для надання фінансової допомоги в гривнах:

Одержувач: КБ "Приватбанк", м. Дніпропетровськ

МФО: 305299

Код ОКПО: 14360570

Рахунок одержувача: 26256790003131

Призначення платежу: Засоби для поповнення карти №4405885012162324. Одержувач Халамендик Наталія Петрівна, ИНН № 2230010423 . Безкористна фінансова допомога на лікування онука Халамендика Романа.