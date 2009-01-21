На Тернопільщині відкрився новий кардіологічний центр

Нещодавно на базі Тернопільської обласної комунальної клінічної лікарні відкрився новий кардіологічний центр, повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства охорони здоров`я.

Головний лікар обласної комунальної клінічної лікарні Мирослав Гірняк, відповідаючи на питання журналістів, сказав, що чотири роки йшла реконструкція приміщень центру. Завдяки сприянню Тернопільської облдержадміністрації, Головного управління охорони здоров’я, Тернопільської обласної Ради, роботи, на які було виділено 8 млн. гривень, були успішно завершені.

Новий кардіологічний центр відповідає євростандартам, оснащений новітньою технікою, яка забезпечуватиме теплозбереження, кондиціонування, вентиляцію, безперервне електропостачання, голосовий зв’язок хворого з черговою медсестрою.

Для порятунку хворих з патологіями серцево-судинної системи будуть використовуватися нові технології. Поряд з центральною реанімацією знаходиться кабінет кардіохірургії, де хворий має можливість пройти повне обстеження. Це збереже дорогоцінний час для надання необхідної допомоги. Протягом року планується провести підготовку кадрів для роботи в новому кардіологічному центрі, освоєнні новітніх технології. Велика увага буде приділятися попередженню виникнення інфаркту, порушення ритму серця, пропаганді здорового способу життя.