У Києві створять муніципальне патологоанатомічне бюро

Завтра на засіданні сесії депутати Київради мають намір створити муніципальне патологоанатомічне бюро, до якого увійдуть 20 лікарняних моргів із прилеглими територіями.

Про це пише “Газета 24” (від 21 січня).

Член комісії Київради з торгівлі і послуг Наталія НОВАК в інтерв`ю виданню висловила переконання, що мерія просто хоче монополізувати ринок ритуальних послуг.

«При кожному патологоанатомічному відділенні діють свої фірми. Вони запропонують бальзамування, транспорт, оформлення документів, вінки, відспівування – все що захочете. Ціни, зрозуміло, не маленькі: тільки за риття могили попросять тисячу гривень. Тепер же весь цей ринок концентруватиметься в руках керівника нового бюро».

За даними газети, оборот ринку ритуальних послуг у Києві становить понад 100 млн. грн. на рік. У профільному управлінні мерії підрахували, що похорони й кремація коштують 2 тис. 125 грн., встановлення пам`ятника – до 3 тис. 300 грн. Якщо врахувати, що за рік у столиці вмирає приблизно 20 тис. осіб, виходить, тільки на похоронних послугах можна заробити понад 40 млн. грн., ще майже 70 млн. грн. – на пам`ятниках, і це не враховуючи вінки, виготовлення трун і «винагороди» за місце на закритому для поховання кладовищі, зазначає видання.

В інтерв`ю газеті керівник Асоціації підприємців ритуальних послуг Людмила СИДОРЕНКО зазначила, що міськадміністрація вже намагалася «прибрати до рук ринок ритуальних послуг. Два роки тому чиновники в декілька разів розширили перелік документів, які необхідно надати фірмі для встановлення пам`ятника на кладовищі». «Тоді ми довго вели переговори й зійшлися на восьми документах, серед яких і ескіз на монумент. І це при тому, що згідно із законом приватники повинні надавати лише чотири документи», – сказала Л.СИДОРЕНКО.

За її словами, зараз мерія знову «вставляє палиці в колеса». «Колеги розповідають, що без хабара в 1500 гривень їх просто не пускають на територію кладовища. У мене вже вісім таких заяв. А днями на місці злочину зловили директора одного з кладовищ, який вимагав хабар за дозвіл встановити пам`ятник», - повідомила вона газеті.

У самій мерії всі звинувачення категорично спростовують. Начальник Головного управління КМДА з питань охорони здоров`я Людмила КАЧУРОВА пояснила виданню, що нововведення лише не дозволить лікарям приховувати свої помилки, адже патологоанатоми не підпорядковуватимуться лікарням.

Але в Антимонопольному комітеті України вже зацікавилися столичним ринком ритуальних послуг, пише газета. «Такі дії можуть розцінюватися як економічна концентрація, а тому наше відомство просто зобов`язане провести розслідування», – повідомили «Газете 24» в АМКУ.

Довідка УНІАН. На порядку денному засідання сесії Київради 22 січня третім пунктом стоїть питання “Про створення Київського міського патологоанатомічного бюро” з доповіддю з цього питання голови постійної комісії Київради з питань охорони здоров`я і соціального захисту Алли ШЛАПАК (Блок Леоніда Черновецького).