Затверджено коефіцієнт перерахунку щомісячних виплат потерпілим на виробництві

Кабінет Міністрів сьогодні на своєму засіданні прийняв постанову „Деякі питання соціального захисту застрахованих осіб”, якою на виконання частини другої статті 37 Закону України „Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування” затверджено коефіцієнт перерахунку щомісячних страхових виплат потерпілим на виробництві (членам їх сімей) з 1 березня 2017 року у розмірі 1,236.

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Це дозволить здійснити перерахунок сум щомісячних страхових виплат для 211 009 осіб, потерпілих на виробництві, та членів їх сімей.

Середній розмір щомісячної страхової виплати після проведення такого перерахування збільшиться на 415 грн і складе в середньому 2172 гривні.

Також збільшено частку єдиного соціального внеску, що спрямовується на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, з 82,52 відсотка до 83,84 відсотка, виходячи з аналізу та прогнозу надходжень єдиного соціального внеску.