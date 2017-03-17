Уряд визначив граничний розмір грошової допомоги на догляд за людьми з психічними розладами

Як роз’яснили у Мінсоцполітики, відповідно до статті 5 Закону України „Про психіатричну допомогу” держава гарантує грошову допомогу особі, яка проживає разом з особою з інвалідністю I чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, яка за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за нею.

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Розмір цієї допомоги досі розраховувався як різниця між трьома прожитковими мінімумами на кожного члена сім’ї та середньомісячним сукупним доходом сім’ї за попередні шість місяців, але не міг бути більшим, ніж мінімальна заробітна плата.

Однак прийнятим Парламентом 6 грудня 2016 року Законом „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України” було внесено зміни до низки законів України, зокрема, й до статті 5 Закону України „Про психіатричну допомогу”.

Цими змінами передбачено, що з 1 січня 2017 року розмір такої допомоги розраховується як різниця між трьома прожитковими мінімумами на кожного члена сім’ї та середньомісячним сукупним доходом сім’ї за попередні шість місяців, але не може бути більшим, ніж прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць.

Прийняття Урядом акта, розробленого Мінсоцполітики, дасть змогу реалізувати внесені до Закону України „Про психіатричну допомогу” зміни.