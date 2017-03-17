Гройсман обіцяє, що з 1 квітня хворі на гіпертонію, діабет і астму отримуватимуть ліки безоплатно

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час Години запитань до уряду в парламенті.

Читайте такожКабмін затвердив порядок надання регіонам субвенції на відшкодування вартості ліків

"З 1 квітня 2017 року люди, які мають хронічні хвороби - гіпертонічну хворобу, цукровий діабет другого типу, бронхіальну астму, - з 1 квітня розпочнеться процес отримування безкоштовних ліків для таких хронічно хворих", - запевняє Гройсман.

Як повідомляв УНІАН, на початку листопада 2016 року Кабмін у рамках старту реформи охорони здоров'я і сфери обігу лікарських засобів прийняв рішення про початок програми реімбурсації (компенсації вартості) лікарських засобів людям, хворим на гіпертонію, діабет і астму.

10 березня прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що на наступне засідання Кабміну буде внесено весь пакет документів, необхідних до прийняття, щоб програма реімбурсації ліків запрацювала з 1 квітня.

Тоді ж, 10 березня, уряд затвердив порядок та умови надання субвенції з держбюджету регіонам на відшкодування громадянам вартості препаратів для лікування окремих захворювань.