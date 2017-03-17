Від продуктів птахівництва з України відмовляються через високопатогенний вірус грипу

Про це повідомила прес-служба Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів (Держпродспоживслужба).

Зокрема, ввезення в ЄС м'яса птиці та продукції птахівництва з України дозволено з усіх областей, за винятком Одеської, Херсонської і Чернівецької областей, де були зафіксовані випадки захворювання на високопатогенний грип птиці.

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Разом з тим, тимчасові обмеження на експорт м'яса птиці і продуктів птахівництва з усієї України ввели Ємен, Ірак, Йорданія, Катар, КНР.

Водночас, Саудівська Аравія ввела тимчасову заборону на експорт м'яса птиці, яєць, продуктів птахівництва з областей, де реєструвалися спалахи пташиного грипу. При цьому Саудівська Аравія дозволила експорт м'яса птиці, яєць, продуктів птахівництва, які пройшли термічну обробку таким методом, який гарантує ліквідацію даного вірусу. Разом з тим у сертифікаті, який видає офіційний інспектор, має бути підтвердження про проведення термічної обробки.

Також повідомляється, що Гонконг ввів заборону на всю продукцію птахівництва (тушки, частини та субпродукти), а також яєчні продукти з областей, де реєструвалися спалахи пташиного грипу.

Крім того, Об'єднані Арабські Емірати ввели тимчасову заборону на експорт всієї домашньої птиці, дикої птиці, декоративної птиці, курчат, інкубаційних яєць і їх субпродуктів з усієї території України, а також заборонили експорт м'яса птиці, продуктів з м'яса птиці, які не піддаються термічній обробці, а також яєць з українських областей, де реєструвалися спалахи вірусу пташиного грипу. При цьому в повідомленні наголошується, що експорт можливий з територій, де не реєструвалися спалахи вірусу в радіусі щонайменше 25 кілометрів. При цьому ОАЕ дозволили експорт з усіх регіонів України продуктів з домашньої птиці, які піддаються термічній обробці.

Як повідомляв УНІАН, перші спалахи пташиного грипу в Україні в 2016 році ветеринари зафіксували 30 листопада в Херсонській області. До цього останні випадки пташиного грипу в нашій країні були зареєстровані в 2008 році в Криму (чотири випадки).

На початку січня 2017 року нові спалахи захворювання були виявлені в Чернівецькій і Одеській областях.

Після цього ЄС, Білорусь і Гонгконг ввели заборону на імпорт українського м'яса птиці з територій, на яких були зафіксовані спалахи захворювання.

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Крім того, 13 лютого Молдова ввела тимчасові обмеження на імпорт пташиного м'яса з України у зв'язку зі спалахами пташиного грипу в Херсонській, Чернівецькій і Одеській областях.

Пташиний грип – гостра вірусна інфекція птиці, яка характеризується загальною слабкістю, набряками, ураженням респіраторних органів і шлунково-кишкового тракту. До грипу сприйнятливі як домашні, так і дикі перелітні птахи. Основними переносниками інфекції є перелітні водоплавні птахи. Щойно відповідне захворювання виявлено на будь-якій території, відомства встановлюють обмеження на експорт птиці з цієї країни і вживають відповідних заходів з ліквідації хвороби (карантин, зонування, дезінфекція). Пташиний грип завдає значної економічної шкоди як державі, так і виробникам.