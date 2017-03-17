В Україні запроваджено патронатну форму виховання дитини, яка опинилася у складних обставинах
Кабінет Міністрів прийняв постанову „Деякі питання здійснення патронату над дитиною”, що визначає механізм запровадження патронату над дитиною та порядок організації діяльності сім’ї патронатного вихователя.
Уряд запровадив нову форму виховання дитини, яка перебуває у складних життєвих обставинах / Фото: УНІАН
Зокрема, цим актом, розробленим Мінсоцполітики, затверджено Порядок створення та діяльності сім’ї патронатного вихователя, влаштування, перебування дитини в сім’ї патронатного вихователя; Порядок оплати послуг патронатного вихователя та виплати соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя; Типовий договір про патронат над дитиною.
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У Мінсоцполітики наголошують, що з прийняттям цієї постанови Урядом буде забезпечено запровадження інноваційної послуги підтримки такої вразливої категорії населення як сім’ї з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах. Водночас важливим є й те, що тимчасовий догляд і виховання дитини в професійно підготовленій сім’ї патронатного вихователя є альтернативою її влаштуванню до притулку, центру соціально-психологічної реабілітації чи школи-інтернату, підкреслюють фахівці.
У Державному бюджеті України на 2017 рік вже передбачено кошти на створення та функціонування 154 патронатних сімей.
Впродовж 2017–2018 років оплата послуг патронатного вихователя та виплата соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя будуть здійснюватися за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам. Передбачається, що з 1 січня 2019 року фінансування видатків щодо патронату над дитиною буде здійснюватися за рахунок місцевих бюджетів.