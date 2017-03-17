В Україні запроваджено патронатну форму виховання дитини, яка опинилася у складних обставинах

Зокрема, цим актом, розробленим Мінсоцполітики, затверджено Порядок створення та діяльності сім’ї патронатного вихователя, влаштування, перебування дитини в сім’ї патронатного вихователя; Порядок оплати послуг патронатного вихователя та виплати соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя; Типовий договір про патронат над дитиною.

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У Мінсоцполітики наголошують, що з прийняттям цієї постанови Урядом буде забезпечено запровадження інноваційної послуги підтримки такої вразливої категорії населення як сім’ї з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах. Водночас важливим є й те, що тимчасовий догляд і виховання дитини в професійно підготовленій сім’ї патронатного вихователя є альтернативою її влаштуванню до притулку, центру соціально-психологічної реабілітації чи школи-інтернату, підкреслюють фахівці.

У Державному бюджеті України на 2017 рік вже передбачено кошти на створення та функціонування 154 патронатних сімей.

Впродовж 2017–2018 років оплата послуг патронатного вихователя та виплата соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя будуть здійснюватися за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам. Передбачається, що з 1 січня 2019 року фінансування видатків щодо патронату над дитиною буде здійснюватися за рахунок місцевих бюджетів.