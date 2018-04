Жіночий мозок не пристосований до дієти

Американські вчені в ході експерименту встановили, що жінкам складніше боротися зі спокусою поласувати улюбленою стравою, коли слід утримуватися від їжі.

Дослідження проводив Доктор Джин-Джек Венг в національній лабораторії Брукхевена в Нью-Йорку. Він опублікував його результати в журналі Proceedings of the National Academy of Sciences.

У ході експерименту 23 здорових і струнких добровольці повинні були утримуватися від вживання їжі упродовж 17 годин.

Потім перед ними поставили по тарілці з їх улюбленими стравами і попросили боротися з почуттям голоду, думаючи про що-небудь інше. Вчені в цей час слідкували за діяльністю їх мозку за допомогою позитронно-емісійної томографії.

Доктор Венг встановив, що під час боротьби з почуттям голоду у чоловіків області мозку, які відповідають за це почуття, ставали менш активні, а у жінок функціонування мозку не змінювалося.

"Зниження заборони контролю у жінок, ймовірно, пояснює той факт, що вони досягають меншого успіху, намагаючись схуднути за допомогою дієти, у порівнянні з чоловіками", - зазначив Венг.

