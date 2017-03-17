Нацперелік основних лікарських засобів оновлять відповідно до стандартів ВООЗ

Як повідомили УНІАН у МОЗ, Національний перелік основних лікарських засобів – це перелік безпечних ліків із доведеною ефективністю, які держава гарантуватиме пацієнту безкоштовно шляхом раціонального використання державних коштів. Його сформували на основі базового переліку ВООЗ та доказів ефективності, безпеки та економічної доцільності лікарських засобів. Розробці Національного переліку передувало визначення пріоритетних для України захворювань і станів (таких, що несуть найбільший тягар для держави).

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Востаннє перелік переглядали у 2009 році. Відтоді він грунтовно не змінювався. На сьогодні цей документ вже не відповідає потребам національної системи охорони здоров’я, чинному законодавству та міжнародним стандартам.

Постанова визначає, що ліки, внесені до Нацпереліку закуповують коштом державного та місцевих бюджетів. Також Проект постанови передбачає, що за умови закупівлі 100% обсягу потреби необхідної кількості ліків, включених до Нацпереліку, замовники зможуть закуповувати лікарські засоби, що зареєстровані в Україні та не включені до нього. При цьому перевагу надаватимуть лікам, включеним до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я.

Багато країн використовують Примірний перелік основних лікарських засобів ВООЗ, який є базовим документом для забезпечення населення медичною допомогою. Тому Національний перелік гармонізували з найновішим, 19-тим виданням Базового переліку основних лікарських засобів ВООЗ. Нині перелік містить 347 міжнародних непатентованих назв. Усі лікарські засоби мають обґрунтування експертів ВООЗ щодо їхньої ефективності, безпеки та економічної доцільності.

Щоб жоден пацієнт не залишився без тих ліків, які він отримує за державний кошт і зараз, і у 2017–2018 роках передбачено перехідний період. Протягом нього паралельно з новим Нацпереліком діятимуть держзакупівлі через міжнародні організації, а також закупівлі за кошти місцевих бюджетів. Крім того, Нацперелік щорічно доповнюватимуть новими лікарськими засобами.

Наша мета на сьогодні – гарантувати на 100% забезпечення потреби в ліках, які внесені до Національного переліку лікарських засобів, на госпітальному етапі, а також на амбулаторному – за програмою реімбурсації.