Ознаки жіночого алкоголізму
Характерні зміни особистості
Жінка, яка зловживає алкоголем може виглядати старше за свої роки (набрякле обличчя, мішки під очима), говорити грубим, різким голосом, стає неохайною. Характерні алкогольні зміни особистості: брехливість, нещирість, егоїстичність, грубість, дратівливість, агресивність. Жінка нехтує сімейними обов`язками, стає сексуально розбещеною. Якщо жінка відчуває провину за пияцтво, то, навпаки, стає підкреслено дбайливою з близькими, метушливою.
На жаль, одиночне пияцтво, що не вважають трагедією для сім`ї, сп`яніння, що не викликає асоціальної поведінки (бійки, скандали), часто не головна роль в сім`ї як годувальника не спонукають близьких так активно, як при пияцтві батька або чоловіка, шукати допомоги фахівців.