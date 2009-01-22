Ознаки жіночого алкоголізму

Жінка, яка зловживає алкоголем може виглядати старше за свої роки (набрякле обличчя, мішки під очима), говорити грубим, різким голосом, стає неохайною. Характерні алкогольні зміни особистості: брехливість, нещирість, егоїстичність, грубість, дратівливість, агресивність. Жінка нехтує сімейними обов`язками, стає сексуально розбещеною. Якщо жінка відчуває провину за пияцтво, то, навпаки, стає підкреслено дбайливою з близькими, метушливою.

На жаль, одиночне пияцтво, що не вважають трагедією для сім`ї, сп`яніння, що не викликає асоціальної поведінки (бійки, скандали), часто не головна роль в сім`ї як годувальника не спонукають близьких так активно, як при пияцтві батька або чоловіка, шукати допомоги фахівців.

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