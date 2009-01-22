Хворіти на грип потрібно ”за правилами”

Кілька правил, допоможуть швидше і легше перенести грип і при цьому не заразити своїх близьких.

Правило 1. Потрібно відлежатися.

При грипі не слід виходити з дому. Пам`ятайте, що стандартний набір ліків хоч і ослабить дію цього непередбачуваного вірусу, але для повної його ліквідації вам необхідний повний спокій.

Крім того, хоч трохи подумайте про оточуючих, адже один хворий на грип, що чхнув в автобусі, може заразити всіх, хто перебуває у салоні.

Правило 2. Не поспішайте приймати жарознижувальні засоби. Коли піднімається температура тіла, це означає, що організм бореться з інфекцією. Збиваючи жар, ви ослабляєте можливості організму до самозахисту. Саме тому лікарі рекомендують не збивати температуру, яка не вища за тридцять вісім градусів.

Правило 3. Постарайтеся захистити своїх рідних від контактів з вами. Своє спальне місце бажано захистити ширмою або ж виділити собі окрему кімнату. Частіше провітрюйте приміщення. Обов`язково робіть вологе прибирання приміщення, хоч раз на день.

Правило 4. Обов`язково зверніться до лікаря. Грип – хвороба підступна. Сам по собі грип не представляє особливої небезпеки. Більше турбують ускладнення, які він може викликати. Це можуть бути як банальні бронхіт, отит або синусит, так і серйозні пієлонефрит, пневмонія і міокардит.

Правило 5. Не вживайте антибіотики. Річ у тому, що вірус грипу як такий, абсолютно нечутливий до антибіотиків.

З іншого боку, випивши таку пігулку, ви вбиваєте корисні бактерії, які захищають наш організм від «ворожого нашестя» грипу.

Правило 6. Не варто при щонайменшому поліпшенні свого стану бігти на роботу.

Пам`ятайте про те, що після перенесеного грипу у людини довгий час зберігається астенічний синдром, або, кажучи простіше, занепад сил. Плідної роботи у вас все одно не буде, а ось друга хвиля захворювання вас накрити може.

Правило 7. Від всіх «гарячих» процедур потрібно відмовитися. При підвищеній температурі тіла протипоказані гарячі ванни, грілки і гірчичники. Всі ці засоби будуть вельми до речі, коли потрібно буде ліквідовувати «залишкові явища» після грипу, а поки вони не підуть на користь.

Правило 8. Обов`язково пийте більше рідини. Коли підвищується температура тіла, наш організм втрачає багато вологи, яка виходить через потіння. Якщо запаси вологи не поповнювати, то може початися дуже швидке знезводнення, яке тільки посилить і без того важкий стан.

Пам`ятайте, що в період хвороби потрібно випивати не менше 100 мл рідини на один кілограм ваги.

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