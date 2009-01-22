Вітамін С не допоможе при застуді

Про корисні властивості вітаміну С (або, простіше, «аскорбінки») ми начулися з дитинства. Але чи вірні наші уявлення про них?

Міф 1. Вітамін С захищає від застуди.

У 1970 році вийшла в світ книга відомого ученого, нобелівського лауреата Лайнуса Полінга «Вітамін C і простуда». Після цього «аскорбінка» знайшла скажену популярність: у холодний сезон деякі приймали пілюлі пачками, лікарі виписували їх для профілактики дітям, препарат всіляко пропагувався в медичних журналах.

Здавалося б, за наявності такого чудодійного засобу профілактики люди повинні були назавжди забути про кашель і нежить. Але на жаль! Піднявши дані з архівів і проаналізувавши результати 55 досліджень, проведених з 1940 по 2004 рр., Роберт Дуглас з Австралійського Національного університету і Харрі Хеміле з університету Хельсінкі пришли до висновку, що профілактичний ефект від регулярного прийому вітаміну С за статистикою не перевищує ефекту від прийому плацебо. Правда, справедливості ради слід відмітити, що у тих, хто приймав вітамін не до, а під час хвороби, її тривалість трохи скорочувалася.

Міф 2. Вітамін С не здатний захищати організм від шкідливих і токсичних речовин.

Статистика показує, що члени сімей курців набагато рідше страждають від наслідків пасивного куріння (наприклад, проблем з дихальними шляхами), якщо вони регулярно приймають аскорбінову кислоту.

Міф 3. Прийом вітаміну С при онкологічних захворюваннях не впливає на ракові клітки.

У свій час припускали, що вітамін С може бути корисний при онкології. Потім з`явилися результати досліджень, що доводили, що це не приносить ніякого відчутного ефекту. Але зовсім недавно Марк Лівайн і його колеги з Національного інституту охорони здоров`я США з`ясували, що внутрішньовенні вливання аскорбата дійсно знищують злоякісні клітки!

Річ у тому, що під час випробувань хворим давали лише малі дози вітамінів в пігулках. Коли ж медики змоделювали ін`єкції великих доз аскорбінової кислоти на ракових клітках, виживаність останніх знизилася удвічі! Проте, щоб зробити остаточні висновки про те, що вітамін С – вбивця раку, необхідні тривалі дослідження: можливо, ефект дії залежить ще і від індивідуальних особливостей організму.

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