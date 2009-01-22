М’ясо клонованих тварин цілком їстівне

Японські спеціалісти заявили, що м’ясо клонованих тварин можна їсти.

Фахівці провели низку наукових досліджень клонованих тварин, зокрема, великої рогатої худоби, і зробили висновок, що якщо такі тварини здорові, то їхнє м’ясо також можна їсти, не турбуючись про негативні наслідки для здоров’я, повідомляє Reuters.

На думку спеціалістів, м’ясо клонованих корів, як і свиней, нічим не відрізняється від м’яса тварин, розмножених звичайним способом.

На даний момент у Японії розглядається можливість допуску м’яса клонованих тварин у широкий продаж. У США, наприклад, "клоноване" м’ясо і молоко вже продають більше року.

Клонування може бути корисним для сільського господарства з позиції збереження рідкісних порід або виведення нових. Але треба враховувати і те, що клоновані корови і свині живуть менше звичайних, до того ж, у них багато аномалій розвитку. Саме тому "клоноване" м’ясо і молоко викликають побоювання.

Smachno