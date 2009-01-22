Страта за дитяче харчування з меламіном: вирок китайського суду

Китайський суд засудив до страти двох високопоставлених співробітників компанії "Саньлу", яка випускала дитяче харчування з меламіном. Ці молочні суміші стали причиною захворювань нирок майже у 300 тисяч малюків.

Ще декілька осіб одержали різні терміни тюремного ув`язнення, більшість з них - також працівники "Саньлу". Вони визнані винними в "створенні загрози суспільній безпеці з небезпечними цілями" або злочинах, пов`язаних з "виробництвом і реалізацією підробленої або неякісної продукції".

Суд міста Шіцзячжуан, де базується "Саньлу", засудив сьогодні одного з підсудних до страти з дворічним відстроченням, ще троє осіб одержали тюремні терміни від трьох років до довічного ув’язнення. Раніше ще одна людина була засуджена до вищої міри покарання і одна - до довічного ув’язнення. Загалом у справі проходить 21 фігурант.

Як раніше писала "Правда.Ру", під час слідства було встановлено, що лише в серпні-вересні 2008 року компанія "Саньлу" виробила 904 тонни отруєного меламіном порошкового дитячого харчування, яке майже повністю розкупили.

Від захворювань, викликаних меламіном, у Китаї померли, щонайменше, шість немовлят, пройшли лікування ще 294 тисячі малюків. Компанія виплатила як компенсацію загиблим і на медичну допомогу постраждалим 902 мільйони юанів (більш як 130 мільйонів доларів). Китайська продукція з меламіном була виявлена і за кордоном.