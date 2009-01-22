ВР не скасує закон про обмеження реклами алкоголю і тютюну

Заступник Голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО висловив переконання, що парламент не буде скасовувати або переносити терміни дії нових норм Закону «Про рекламу» щодо обмеження рекламування алкогольних напоїв та тютюнових виробів, які почали діяти з 1 січня 2009 року. Про це він заявив під час проведення відкритого уроку у Тернопільській загальноосвітній школі №14, повідомили УНІАН у прес-службі депутата.

«Я розумію мотивацію працівників телебачення чи рекламного бізнесу, але парламент повинен представляти передовсім інтереси суспільства, а не окремої галузі», - зазначив М.ТОМЕНКО.

Проте, найбільш небезпечним, за його словами, є намагання створити прецедент невиконання норм закону, що набули чинності, прикриваючись економічною кризою. «Тоді, за аналогією, треба скасовувати або відтермінувати введення в дію нових штрафів за порушення правил дорожнього руху чи, скажімо, дозволити громадянам не повертати кредити у банки», - вважає віце-спікер.

Він зауважив, що сьогодні в умовах кризи потерпають насамперед пересічні громадяни, а не лише конкретні галузі виробництва. «Тому ми не можемо дозволити собі скасовувати рішення, які стосуються захисту суспільних цінностей, здоров’я молоді та дітей», - зауважив М.ТОМЕНКО.

«Я переконаний, що ані фракція БЮТ, ані парламент загалом не підтримає пропозицію щодо скасування нових норм Закону «Про рекламу» щодо обмеження рекламування алкогольних напоїв та тютюнових виробів, які почали діяти з 1 січня 2009 року. І ці норми надалі будуть виконуватися, згідно з законом», - підсумував М.ТОМЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 25 грудня 2008 року ряд народних депутатів внесли на розгляд Верховної Ради законопроект «Про внесення змін до закону України «Про рекламу» (про запобігання негативним наслідкам фінансово-економічної кризи в рекламній галузі і електронних засобах масової інформації)».

Законопроектом пропонується тимчасово – до 1 січня 2010 року – зупинити дію положення закону, яким у телепередачах забороняється наводити інформацію рекламного характеру, яка подається у вигляді дикторського тексту і/або звукового супроводу, про спонсора – виробника алкогольних напоїв, його ім`я (найменування) і/або знак для товарів і послуг.

Також депутати пропонують зупинити дію положень, відповідно до яких забороняється реклама тютюнових і алкогольних виробів засобами зовнішньої реклами.

20 січня народний депутат України, заступник голови партії «Єдиний Центр» Леся ОРОБЕЦЬ заявила, що автори проекту відверто захищають бізнес-інтереси, тоді як «ціна питання – відновлення у сфері рекламного бізнесу вакханалії з підсаджування на тютюнову і алкогольну голку українських підлітків ще й упродовж 2009 року».

Натомість народний депутат України від Партії регіонів, один з авторів законопроекту щодо поправок до Закону «Про рекламу» Едуард ПРУТНИК вважає, що передбачене цим проектом відновлення візуальної реклами тютюнових і алкогольних виробів дасть можливість вижити телевізійній індустрії.