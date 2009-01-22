Боротьба зі СНІДом у 2009 році фінансується недостатньо

Керівник департаменту закупівель та лікування Всеукраїнської мережі людей, які живуть з ВІЛ Володимир КУРПІТА заявляє, що державним бюджетом на 2009 рік передбачено недостатнє фінансування програм із боротьби з ВІЛ/СНІДом.

Про це В.КУРПІТА заявив сьогодні під час круглого столу у агентстві УНІАН на тему: “Боротьба з епідемією ВІЛ/СНІД в Україні під час кризи: виклики та можливості”.

“В 2009 році в цілому від державного сектору на протидію епідемії ВІЛ-інфекції буде виділено близько 404 мільйони гривень. Тільки на Міністерство охорони здоров’я передбачалося виділити коштів в розмірі понад 287 мільйонів гривень. В результаті у державному бюджеті на 2009 рік, який вже затверджено Верховною Радою, на протидію епідемії ВІЛ-інфекції закладено 179 мільйонів гривень”, - сказав В.КУРПІТА.

Водночас він додав, що близько 80% від 179 млн. грн. буде спрямовано на закупівлю ліків і тест-систем. “З врахуванням цього, загальний обсяг фінансування можна зменшити в 2 рази. Тобто фізично витрати на протидію епідемії ВІЛ-інфекції від уряду для Міністерства охорони здоров’я становитимуть 80 млн. грн., що менше ніж цифри, які були закладені у державному бюджеті у минулому році”, - пояснив він.

“В результаті цього виникає питання – чи виконає уряд ті зобов’язання, які він брав на себе стосовно лікування, стосовно забезпечення соціального супроводу, стосовно забезпечення допомоги дітям, не говорячи вже про те, що програма профілактики у 2009 році не має жодного фінансування”, - підкреслив В.КУРПІТА.

У свою чергу заступник голови Комітету з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим соціально-небезпечним хворобам Міністерства охорони здоров’я України Олена ЄЩЕНКО зазначила, що в 2009 році загальний обсяг фінансування на всю систему охорони здоров’я становить 3,3 млрд. грн. “На жаль, ми мусимо сьогодні констатувати, що це менше рівня 2008 року при тому, що захворюваність зростає і потреба також зростає”, - сказала вона.

О.ЄЩЕНКО також підтвердила, що фінансування заходів з протидії епідемії ВІЛ/СНІД у 2009 році становить 180 млн. грн. “Але є ще складові з місцевих бюджетів та кошти Глобального фонду. Тому ми можемо розраховувати у нинішньому році ще на близько 15 мільйонів доларів – це позика Світового банку. Комітет, який я представляю, доклав максимум зусиль і нам вдалося подовжити ці контракти. Це також буде внесок у реалізацію програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу”, - наголосила вона.