Половина випускників-медиків направлено до села
15:20, 22 січня 2009Країна
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Лише тих, які навчалися на бюджеті
У 2008 році 4069 випускникам, які навчались за державним замовленням в медичних навчальних закладах, надано перше робоче місце, що становить 99,8%.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі МОЗ України.
Половина випускників направлена для роботи у закладах охорони здоров`я сільської місцевості.
Також в повідомленні зазначається, що для забезпечення надання медичної допомоги учасникам “Євро-2012” у вищих медичних та фармацевтичних навчальних закладах започатковано підготовку з поглибленого вивчення англійської мови.
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