Половина випускників-медиків направлено до села

У 2008 році 4069 випускникам, які навчались за державним замовленням в медичних навчальних закладах, надано перше робоче місце, що становить 99,8%.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі МОЗ України.

Половина випускників направлена для роботи у закладах охорони здоров`я сільської місцевості.

Також в повідомленні зазначається, що для забезпечення надання медичної допомоги учасникам “Євро-2012” у вищих медичних та фармацевтичних навчальних закладах започатковано підготовку з поглибленого вивчення англійської мови.