У Києві таки створять муніципальне патологоанатомічне бюро

Київська міська рада прийняла рішення про створення в столиці муніципальної патологоанатомічної служби – київське міське патологоанатомічне бюро.

Як передає кореспондент УНІАН, “за” відповідне рішення проголосували 67 із 104 депутатів Київради, присутніх у залі.

Згідно з рішенням, на праві оперативного управління за новоствореним бюро закріплено 19 відповідних відділень лікувально-профілактичних установ столиці.

Міське патологоанатомічне бюро віднесено до сфери управління Головного управління охорони здоров’я та медичного забезпечення Київської міської державної адміністрації.

Депутати також затвердили статут новоутвореного бюро.

Рішення прийнято, враховуючи звернення Головного управління охорони здоров’я та з метою оптимізації та покращення роботи патологоанатомічної служби Києва.

На початку обговорення цього питання виступила народний депутат України Інна БОГОСЛОВСЬКА, яка звернулась до депутатів з проханням не голосувати за зазначений проект рішення. За її словами, 20 січня до неї звернулись медики Києва, які висловлювали занепокоєння підготовкою зазначеного рішення.

І.БОГОСЛОВСЬКА підкреслила, що створення патологоанатомічного бюро відбувається після відповідних наказів Міністерства охорони здоров’я. Виходячи з проекту рішення Київради, яке базується на тому, щоб вилучити в існуючих медичних закладів діючі патологоанатомічні відділення, можна говорити про порушення основ лікарської діяльності.

«Тому що саме існування таких патологоанатомічних відділень є умовою для надання ліцензій для клінік. Без такого відділення клініки не можуть існувати», - підкреслила І.БОГОСЛОВСЬКА.

За її поясненням, у цих відділеннях встановлюються не тільки причини смерті, але й відпрацьовується багато аналітичного матеріалу та проводиться робота з аналізами.

«Воно (Київське міське патологоанатомічне бюро – УНІАН) може бути створено як нова структура, йому може бути передано депутатами Київради майно. Але за рахунок того, що відрізаються від існуючих клінік частини, які є невід’ємною частиною їх діяльності, таке бюро створено бути не може», - наголосила народний депутат.

За її словами, прийняття такого рішення є прямим порушенням закону і наказів МОЗ. Крім того, вона повідомила, що є рекомендації Антимонопольного комітету від 15 січня 2009 року. «Це акт Антимонопольного комітету щодо неможливості прийняття такого рішення без попередньої згоди АМК, тому що це є економічна концентрація», - сказала І.БОГОСЛОВСЬКА.

При обговоренні виступила також від Головного управління охорони здоров’я головний патологоанатом Києва Ніна ЖУЧКОВА. За її словами, готуючи зазначений проект рішення, було порівняно досвід у цій сфері багатьох країн. Крім того, за її словами, в 1999 році МОЗ «проголосив продовжити процес централізації патологоанатомічної служби і створення бюро».

Як зазначила Н.ЖУЧКОВА, нова структура дозволить встановлювати діагнози на сучасному європейському рівні. Також, за її словами, це дасть змогу патологоанатомам встановлювати об’єктивні діагнози.

«Ніякої руйнації структури лікарні не буде, бо патологоанатомічні відділення виводяться формально – міняється тільки керівництво та підпорядкування, а робота структури залишається такою, як є», - додала вона.