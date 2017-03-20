Кабмін прийняв допрацьовані нормативні акти для запровадження реімбурсації

Про це повідомила прес-служба Міністерства охорони здоров'я.

«Йдеться про введення механізму відшкодування вартості ліків під час амбулаторного лікування осіб, які страждають серцево-судинними захворюваннями, діабетом II типу, бронхіальною астмою шляхом встановлення оптово-відпускних цін на ці препарати, які розраховуються як медіана референтних цін на такі самі препарати в затверджених референтних країнах», - йдеться в повідомленні.

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