Кабмін прийняв допрацьовані нормативні акти для запровадження реімбурсації
09:38, 20 березня 2017Країна
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Кабінет міністрів України ухвалив доопрацьовані нормативні акти для запуску з 1 квітня програми відшкодування вартості ліків для лікування бронхіальної астми, серцево-судинних захворювань і діабету другого типу.
Участь аптечних мереж в програмі реімбурсації відбуватиметься на добровільних засадах / REUTERS
Про це повідомила прес-служба Міністерства охорони здоров'я.
«Йдеться про введення механізму відшкодування вартості ліків під час амбулаторного лікування осіб, які страждають серцево-судинними захворюваннями, діабетом II типу, бронхіальною астмою шляхом встановлення оптово-відпускних цін на ці препарати, які розраховуються як медіана референтних цін на такі самі препарати в затверджених референтних країнах», - йдеться в повідомленні.
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