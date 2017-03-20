Якість лабораторних досліджень в Україні: близько 9 % результатів є незадовільними

Як повідомили УНІАН у МОЗ, учасники дводенної конференції у Києві узгоджували стратегію подальшої розбудови системи менеджменту якості медичних лабораторій.

Сучасні міжнародні вимоги до створення єдиного медичного простору потребують єдності вимірювань, тому клінічні лабораторії мусять дотримуватися цілої низки вимог та доказово забезпечувати стабільність, вірогідність і точність результатів випробувань, наголосили у МОЗ.

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Національний рівень передбачає впровадження міжнародних та державних рекомендацій, одиниць вимірювання, референтних інтервалів, порогових значень для прийняття рішень та стандартних операційних процедур.

Щорічно понад 2,5 тисячі медичних лабораторій України виконують понад 650 мільйонів лабораторних випробувань.

Вже впроваджено та діють суміжні стандарти з технічної компетентності лабораторій та референтних центрів, а саме ДСТУ ISO 17125 та ДСТУ ISO 17043 відповідно.

Але проблеми лишаються, підкреслюють у МОЗ. Про це свідчать і результати програм зовнішньої оцінки якості лабораторних досліджень серед майже 600 медичних лабораторій різної форми власності та підпорядкування з усіх регіонів. Незважаючи на значні досягнення, приблизно 9% отриманих результатів лишаються незадовільними.