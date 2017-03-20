Посадовці надали дозвіл на незаконне відчуження земель "Феофанії"
14:00, 20 березня 2017Країна
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Служба безпеки України спільно з поліцією запобігла незаконному відчуженню з державної власності понад 6,5 га земель оздоровчо-лікувального комплексу санаторного типу «Ясний» ДП "Лікувально-профілактичний комплекс "Феофанія" НАН України.
СБУ запобігла незаконному відчуженню 6,5 га землі лікувального комплексу «Феофанія» / business.ua
Як повідомляє прес-центр СБУ, посадовці Козинської селищної ради, використовуючи підроблені документи, без погодження з НАН України надали дозвіл на відчуження цих ділянок у приватну власність.
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На підставі інформації СБУ Шевченківський районний суд Києва наклав на землю арешт, йдеться в повідомленні.
На даний час проводяться невідкладні слідчі дії.
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