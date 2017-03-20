Посадовці надали дозвіл на незаконне відчуження земель "Феофанії"

Як повідомляє прес-центр СБУ, посадовці Козинської селищної ради, використовуючи підроблені документи, без погодження з НАН України надали дозвіл на відчуження цих ділянок у приватну власність.

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На підставі інформації СБУ Шевченківський районний суд Києва наклав на землю арешт, йдеться в повідомленні.

На даний час проводяться невідкладні слідчі дії.