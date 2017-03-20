Японія передала вінницькому госпіталю найновіше медичне обладнання

Як передає кореспондент УНІАН, передача сертифікату на обладнання відбулась сьогодні, 20 березня, в приміщенні Військово-медичного клінічного центру Центрального регіону.

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Заступник керівника Центру Ігор Мельник розповів, що керівництво Центру зверталось за допомогою в придбанні комп’ютерного томографу для потреб медичного центру, так як застарілий, що був у центрі, вийшов з ладу в 2013 році й Центр не міг здійснювати обстеження. Необхідність була й в ендоскопічному обладнанні.

Сьогодні сертифікат на обладнання у вигляді надсучасного 80-зрізового комп’ютерного томографу вартістю 530 тис. доларів та 5 ендоскопічних систем вартістю 130 тис. доларів від Уряду Японії передав посол Сумі.

«Два роки тому я розпочав переговори з урядом Японії про надання Україні медичного обладнання вважаючи, що того, що передається, замало для України. Уряд Японії минулого року вирішив надати Україні обладнання ще на 4 млн дол. для системи Міністерства охорони здоров’я. Пізніше нам стало зрозуміло, що заклади Міністерства оборони та державної прикордонної служби також потребують медичного обладнання й сьогодні я разом із представником Верховної Ради, народним депутатом Олексієм Порошенком передаємо це обладнання не лише Вінниці, а й іншим центрам України», - сказав посол.

«Ми разом вже передавали допомогу від уряду Японії й на навчальні заклади Вінницької області й на медичні заклади. Переконаний, що тільки при консолідації міжнародних та внутрішніх зусиль ми зможемо покращити систему охорони здоров’я України», - сказав він.

Народний депутат зазначив, що минулого року від Фонду Порошенка, в рамках програми «Допомоги війську», вінницькому Центру було також передано високочастотний хірургічний ніж.

Заступник міністра оборони України Олег Шевчук також висловив переконання, що обладнання дозволить надавати більш якісну допомогу бійцям пораненим в зоні АТО та цивільним громадянам.

«Ми поглиблюємо співпрацю з країнами членами НАТО, розширюємо нашу співпрацю з громадсько-волонтерськими організаціями направлену на покращення забезпечення військовослужбовців», - сказав Шевчук.

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Окрім Вінниці системи ендоскопічних досліджень будуть поставлені у Центри Харкова, Києва, Одеси, Львова, а лікарі пройшли навчання та підготовку для роботи на цьому обладнанні.

Починаючи з подій на Майдані у Києві 2014 року, уряд Японії вже передав Україні медичне обладнання на суму 1,6 млн доларів.

На сьогодні на лікуванні у Військово-медичному клінічному центрі Центрального регіону у Вінниці знаходиться 425 хворих, з яких 287 – військовослужбовців. Проводять лікування й 16 поранених із зони АТО, які прибули в госпіталь 10 днів тому. На сьогодні стан військових покращився й тяжкопоранених немає. За минулий рік у Військово-медичному клінічному центрі Центрального регіону проліковано 14 тисяч військових із зони АТО.