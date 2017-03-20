Закладам НАМНУ необхідні 540 млн грн на зарплату медикам - нардеп

Заклади Академії медичних наук України потребують 540 млн грн на зарплату працівникам.

Про це заявила голова Комітету Верховної Ради з питань охорони здоров'я, народний депутат від «Блоку Петра Порошенко» Ольга Богомолець сьогодні на Погоджувальній раді парламенту, повідомили УНІАН у прес-службі «БПП».

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«У нас є 36 установ Академії медичних наук, з них 28 клінічних. Це Інститут нейрохірургії, Інститут травматології, Інститут Шалімова, Інститут ендокринології, Інститут інфекційних хвороб, Радіологічний центр та інші. У цих закладах немає чим платити людям зарплату. Більшість працює на ставку 0,25 через те, що підвищення рівня зарплати не вистачає на оплату праці. Кількість співробітників зменшилась з 20 тисяч до 16 тисяч. І зараз необхідно звільнити ще 6 тисяч співробітників цих закладів. А це – найкращі кадри України», – зауважила голова парламентського комітету.

«А на харчування пацієнтів цих медичних закладів виділяється 6 грн на день. Тому я звертаюсь до всіх голів фракцій підписати відповідне звернення до Кабінету міністрів негайно дофінансувати заклади Академії медичних наук. На зарплату потрібно 540 млн грн», – зауважила Богомолець.