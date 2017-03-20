Закладам НАМНУ необхідні 540 млн грн на зарплату медикам - нардеп
Богомолець стверджує, що більшість працівників медичних інститутів працюють на ставку 0,25.
Заклади Академії медичних наук України потребують 540 млн грн на зарплату працівникам.
Про це заявила голова Комітету Верховної Ради з питань охорони здоров'я, народний депутат від «Блоку Петра Порошенко» Ольга Богомолець сьогодні на Погоджувальній раді парламенту, повідомили УНІАН у прес-службі «БПП».
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«У нас є 36 установ Академії медичних наук, з них 28 клінічних. Це Інститут нейрохірургії, Інститут травматології, Інститут Шалімова, Інститут ендокринології, Інститут інфекційних хвороб, Радіологічний центр та інші. У цих закладах немає чим платити людям зарплату. Більшість працює на ставку 0,25 через те, що підвищення рівня зарплати не вистачає на оплату праці. Кількість співробітників зменшилась з 20 тисяч до 16 тисяч. І зараз необхідно звільнити ще 6 тисяч співробітників цих закладів. А це – найкращі кадри України», – зауважила голова парламентського комітету.
«А на харчування пацієнтів цих медичних закладів виділяється 6 грн на день. Тому я звертаюсь до всіх голів фракцій підписати відповідне звернення до Кабінету міністрів негайно дофінансувати заклади Академії медичних наук. На зарплату потрібно 540 млн грн», – зауважила Богомолець.