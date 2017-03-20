Уряд вніс зміни до Порядку реєстрації отримувачів гуманітарної допомоги

Зокрема, Мінсоцполітики надається право затвердити вичерпний перелік документів, які подаються для прийняття відповідних рішень про визнання гуманітарною допомогою, а також оприлюднювати рішення про включення юридичних осіб до Єдиного реєстру на офіційному веб-порталі.

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Водночас спрощено вимоги щодо обов’язкового нотаріального оформлення копій установчих документів, які подаються для включення юридичних осіб до Єдиного реєстру отримувачів гуманітарної допомоги, що діють на даний час.