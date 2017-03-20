Уряд вніс зміни до Порядку реєстрації отримувачів гуманітарної допомоги
14:50, 20 березня 2017Країна
105
Кабінет Міністрів вніс зміни до Порядку реєстрації отримувачів гуманітарної допомоги. Проект відповідної постанови розроблено з метою вдосконалення організації виконання Закону України ,,Про гуманітарну допомогу” щодо визнання вантажів, коштів, послуг гуманітарною допомогою.
Уряд вніс зміни до Порядку реєстрації отримувачів гуманітарної допомоги / REUTERS
Зокрема, Мінсоцполітики надається право затвердити вичерпний перелік документів, які подаються для прийняття відповідних рішень про визнання гуманітарною допомогою, а також оприлюднювати рішення про включення юридичних осіб до Єдиного реєстру на офіційному веб-порталі.
Читайте такожСвіт зіткнувся з найбільшою гуманітарною кризою з 1945 року - ООН
Водночас спрощено вимоги щодо обов’язкового нотаріального оформлення копій установчих документів, які подаються для включення юридичних осіб до Єдиного реєстру отримувачів гуманітарної допомоги, що діють на даний час.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter