З початку проведення АТО поранено понад 9,4 тисячі українських військових
15:03, 20 березня 2017Країна
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З початку проведення антитерористичної операції на Донбасі понад 2,6 тис. українських військових загинули, понад 9,4 тис. отримали поранення.
Дістали поранень 9453 військовослужбовці, з них 7674 - із ЗСУ / УНІАН
Про це на брифінгу в Києві повідомив речник Міністерства оборони України Андрій Лисенко.
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"З початку АТО і до сьогоднішнього дня внаслідок бойових дій загинуло 2629 військових. З них 2220 - військовослужбовці Збройних сил України. Інші загиблі - із лав Національної гвардії, Державної прикордонної служби, СБУ, Державної служби з надзвичайних ситуацій. Дістали поранень 9453 військовослужбовці, з них 7674 - із ЗСУ", - сказав Лисенко.
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