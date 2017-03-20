З початку проведення АТО поранено понад 9,4 тисячі українських військових

Про це на брифінгу в Києві повідомив речник Міністерства оборони України Андрій Лисенко.

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"З початку АТО і до сьогоднішнього дня внаслідок бойових дій загинуло 2629 військових. З них 2220 - військовослужбовці Збройних сил України. Інші загиблі - із лав Національної гвардії, Державної прикордонної служби, СБУ, Державної служби з надзвичайних ситуацій. Дістали поранень 9453 військовослужбовці, з них 7674 - із ЗСУ", - сказав Лисенко.