В Україні курять близько 13 % жінок - дослідження

Кількість курців серед молодого населення України (18-30 років) в 2017 році скоротилася на 10,3 п. п. порівняно з 2013 роком – до 26,7%, зокрема, серед чоловіків - до 40,3% (з 53,6% в 2013 році) і серед жінок - до 12,8% (з 20% в 2013 році).

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Про це на прес-конференції в УНІАН повідомила кандидат медичних наук, головний редактор міжнародного рецензованого журналу Tobacco Control and Public Health in Eastern Europe Тетяна Андрєєва, представляючи результати загальнонаціонального опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).

«Серед молодого населення скорочується інтенсивність куріння. Це ми спостерігаємо ще починаючи з 90-х років. Заходи з контролю над тютюном посилюють цю тенденцію», - сказала вона.

В цілому поширеність куріння серед дорослого населення старше 18 років за останні чотири роки скоротилася на 2,5 в. п. і склала 23,7%. Зокрема, чоловіки стали палити менше на 3,4 в. п. (41,2%), а жінки – на 2,2 в. п. (9%).

Як зазначила народний депутат України Наталія Веселова, в нашій країні жінки курять рідше, ніж у багатьох інших західних країнах.

«Порівняно з іншими країнами поширеність куріння серед жінок в Україні менша. Наприклад, у Великобританії курять 16% жінок, у США – 18%, в Японії – 15%», - сказала вона.

Тому, за словами депутата, виробники тютюнових виробів бачать свою цільову аудиторію саме серед жінок. Веселова зазначила, що вони активно виробляють сигарети з різними смаковими добавками та ароматизаторами. Згідно з результатами проведеного опитування, в 2017 році серед курців 10,6% чоловіків і 20,2% жінок споживали тютюнові вироби з добавками.

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Підводячи підсумки опитування, експерти зійшлися на думці, що для збереження тенденції до скорочення числа курців серед населення України державі необхідно ще більше посилити контроль за тютюнопалінням в країні.

Зокрема, учасники прес-конференції закликали депутатів підтримати законопроект №2820 «Про внесення змін у деякі закони України щодо охорони здоров'я населення від несприятливого впливу тютюну». У разі прийняття цієї законодавчої ініціативи найпомітнішим для споживачів зміною стане збільшення розміру малюнків на пачці, що попереджають про шкоду куріння. Так, згідно з текстом законопроекту, вони повинні займати 65% передньої і задньої сторін пачки (діюча сьогодні норма - 50%). Також законопроект забороняє реалізацію сигарет зі смаковими та ароматичними добавками, розміщення реклами тютюнових виробів в інтернеті і вказування рівня смол і нікотину на упаковці.

«Україні потрібні більш ефективні заходи по контролю за тютюнопалінням. Це насамперед подальше збільшення акцизів на тютюн і більш ретельне регулювання», - сказала Андрєєва, додавши, що число курців населення в Україні не повинно перевищувати 5%.