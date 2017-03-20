В Україні впровадять міжнародні протоколи лікування та діагностики - Супрун

В.о. міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун заявляє про необхідність ухвалення у Верховній Раді закону про державні фінансові гарантії надання медичних послуг та лікарських засобів, що регулює реформу сфери охорони здоров'я, до кінця травня 2017 року, в іншому випадку реформа буде відкладена до 2021-2022 років.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це Супрун повідомила під час засідання Ради регіонального розвитку сьогодні в Києві.

«Для якості медичної системи ми переходимо на міжнародні медичні протоколи лікування і діагностики. Нова система не має альтернатив», - заявила вона.

«Необхідно прийняття головного закону реформи до кінця травня цього року, бо як відкладемо, реформа не буде відбуватися через політичний цикл аж до 2021-2022 років. Якщо ми разом з вами і Верховна Рада не приймає до кінця травня закон – ми не зможемо підняти з 2018 року кошти на сімейну медицину. Ми не зможемо нормально запустити сімейну медицину з липня цього року, ми не встигнемо прорахувати ціну послуги до 15 вересня», - додала вона.

Як повідомляв УНІАН, 16 березня Кабінет міністрів України схвалив законопроект про державні фінансові гарантії щодо надання медичних послуг.

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Як зазначила в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун, законопроект передбачає доступ українців до якісної медицини, якісних ліків та забезпечить зниження корупції.

У свою чергу прем'єр-міністр Володимир Гройсман запропонував членам уряду схвалили законопроект і направити його до Національної ради реформ для обговорення.

«Було б доцільно, щоб ми зараз попередньо ухвалили це рішення, але оскільки Національна рада реформ виявила інтерес до цієї реформи, я б хотів внести пропозицію, щоби ми направили попередньо схвалений нами проект на Нацраду, щоби ми ще раз обговорили це питання і вже після того ми його направили до українського парламенту», - сказав він.