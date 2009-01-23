Акупунктура рятує від мігрені

Практика акупунктури є ефективним лікувально-профілактичним засобом від головного болю і мігрені, стверджують німецькі медики Технічного університету Мюнхена. Проте вибір конкретної точки, куди буде поставлена голка, має першорядне значення для досягнення якнайкращих результатів подібної терапії, відзначають лікарі. Клініцисти розглянули 33 дослідження за участю 6 тис. 736 осіб і виявили позитивний вплив процедури акупунктури проти частих напружених головних болів і рідкісних, але сильніших болів, званих мігренню.

Було відмічено, що підтримка курсу акупунктури принаймні протягом восьми тижнів дозволяє зменшити частоту і періодичність головних болів, в деяких випадках навіть краще, ніж при застосуванні болезаспокійливих препаратів. Терапевти пропонують таку методику як безпечну альтернативу для тих, хто віддає перевагу не медикаментозному лікуванню. Зафіксовано, що акупунктура також не несе в собі побічних ефектів, на відміну від сильнодіючих ліків.

ami-tass.ru