Материнство і вік

З кожним роком росте число жінок, які вважають за краще народжувати після тридцяти років.

Ще кілька років тому, як правило, всі пологи після тридцяти років закінчувалися кесаревим розтином, оскільки медики були переконані, що в такому віці народити «природним чином» просто неможливо.

В даний час, ставлення до пізніх пологів істотно змінилося. Пов`язано це зі збільшенням кількості таких пологів. Тепер породіллю старшу тридцяти вже не вважають чимось особливим. Лікарі звикли до пізніх пологів, але все одно говорять про те, що краще народжувати у віці від двадцяти до двадцяти п`яти років.

Чому?

Пов`язано це, перш за все з тим, що вже після двадцяти семи-двадцяти восьми років пологи значно ускладнюються.

Пояснюється це хронічними захворюваннями внутрішніх органів, які до цього віку є вже практично у кожної жінки. Наявні захворювання не можуть не позначитися на перебігу вагітності і перебігу пологів.

Не забуватимемо і про те, що вагітність і пологи – це серйозне випробування навіть для здорового жіночого організму. Посилюється навантаження на серцево-судинну систему, печінку і нирки, змінюється гормональний фон, який до тридцяти років у більшості жінок і нестабільний.

Слід зазначити, що пізня вагітність може негативно позначитися і на здоров`ї малюка. У дітей, народжених від матерів старше тридцяти, вірогідність народитися з генетичним відхиленням зростає.

Так, наприклад, якщо вірити даним статистики, то три чверті малюків, народжених з синдромом Дауна, народилися від матерів саме після тридцяти років.

А якщо говорити про ще «пізніших» матусь – жінок у віці старших сорока років сорока років, то ризик наявності відхилень збільшується вдесятеро в порівнянні з тридцятирічними матусями.

Не заперечуватимемо, що перебіг вагітності залежить цілком і повністю від індивідуальних особливостей організму жінки.

Так, наприклад, пологи у молоденької матусі можуть протікати куди складніше, з великим числом ускладнень, ніж у «дорослої» породіллі. Але ризик розвитку ускладнень у жінок старше тридцяти, вищий.

При пізніх пологах спостерігається більша кількість розривів, кровотеч, тривалість процесу пологів зростає, а вагітність досить часто закінчується викиднем.

Навіть якщо пологи пройшли більш-менш успішно, то можуть виникнути проблеми з лактацією.

Слід також сказати, що при пологах у віці після тридцяти років, лікарям частіше, ніж зазвичай доводиться вдаватися до операції кесарів розтин.

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