Німців просять їсти менше м`яса
10:42, 23 січня 2009Країна
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Найактивніші споживачі у Європі
Німецьке агентство з охорони довкілля випустило рекомендацію для громадян Німеччини - обмежити споживання м`яса, пише The Guardian. Нації, яка дуже полюбляє шніцелі, пропонують дотримуватися середземноморської дієти, яка включає багато овочів і фруктів, і їсти м`ясо тільки зі спеціальної нагоди. Таким чином, захисники навколишнього середовища сподіваються підтримати тваринний світ.
Німці - одні з найактивніших споживачів м`яса в Європі. За статистикою вони одержують 39% калорій свого раціону з м`яса в порівнянні, наприклад, з 25% в Італії.
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