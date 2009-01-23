Житомирщина: в установах ветмедицини - розтрат на 5 млн

На Житомирщині Контрольно-ревізійне управління виявило в установах ветеринарної медицини втрати фінансових і матеріальних ресурсів майже на 5 млн. грн.

Про це УНІАН повідомили у прес-служба КРУ Житомирської області.

"Під час ревізії фінансово-господарської діяльності 26-ти установ області, що входять до системи Державного комітету ветеринарної медицини, виявлено втрати фінансових і матеріальних ресурсів, допущених внаслідок порушень законодавства, на загальну суму 4,8 млн. грн.", - сказав начальник обласного КРУ Геннадій ГАЛЕЦЬКИЙ.

За його словами, ці ревізії були проведені в Головному управлінні ветеринарної медицини області, обласній державній лабораторії ветмедицини, Житомирській міській та 23-х районних державних ветеринарних лікарнях .

"Ревізії виявили порушення при нарахуванні зарплати працівниками обласної державної лабораторії ветмедицини та 21 районної ветлікарні", - зазначив начальник КРУ Житомирської області.

Він наголосив, що при розрахунку асигнуваннь загального фонду держбюджету на виплату зарплати працівникам до державних цільових фондів на 2005, 2006 та 2008 роки включали не тільки видатки на зарплату працівників, які повинні утримуватись за кошти загального фонду держбюджету, а й видатки на зарплату тих, хто надає платні послуги і має утримуватись за кошти спецфонду держбюджету.

Г.ГАЛЕЦЬКИЙ підкреслив, що це призвело до зайвого виділення 3,5 млн. грн. із загального фонду держбюджету.

Також в 11 установах державної ветмедицини Житомирщини КРУ встановило факти нецільового використання бюджетних коштів на суму понад 70 тис. грн.

Після ревізій КРУ вже забезпечило відшкодування перевіреними організаціями 247,1 тис. грн. Стосовно посадовців ветмедицини складено 104 протоколи про адмінправопорушення та поінформовано про порушення органи прокуратури.