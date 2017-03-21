Кількість зареєстрованих переселенців з Донбасу та Криму за тиждень скоротилася

Станом на 20 березня поточного року на обліку перебувають 1 млн 607 тис. 664 внутрішніх переселенці з Донбасу та Криму, що на 16 062 особи менше, ніж було на 13 березня цього року, повідомила прес-служба Міністерства соціальної політики України.

Згідно з повідомленням, за даними структурних підрозділів соціального захисту населення обласних та Київської міської державних адміністрацій, на обліку перебувають 1 293 719 сімей з Донбасу та Криму.

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Станом на березень 2017 року сума перерахованих переселенцям коштів становила 519 882 тис. грн.

Як повідомляв УНІАН, станом на 13 березня 2017 року на обліку перебували 1 млн 623 тис. 726 внутрішніх переселенців із Донбасу та Криму.

Згідно з даними Мінсоцполітики, загальна сума перерахованих переселенцям коштів за 2016 рік становила 3,16 млрд грн.