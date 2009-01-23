Що ж насправді у кока-колі?

Тепер ми знаємо, що робить "кока-колу" такою особливою. Це не додавання натурального листя коки, як вважалося раніше. Секретним інгредієнтом виявилися... черв`ячки!

Близько року тому Фонд Святого Миколи в Туреччині подав позов проти компанії Coca-Cola, зажадавши розкрити формулу газованого напою, з метою вказати інгредієнти на етикетці. Тоді керівник фонду Муаммер Карабулут заявив: "На основі діючого в нашій країні закону про споживачів будь-який виробник продуктів харчування зобов`язаний інформувати покупців про речовини, що містяться в них". Заради здоров`я наших дітей ми хочемо знати, які конкретно речовини використовуються для виробництва напою, і чи не є вони шкідливими.

Таємниця формули напою, яку всесвітньо відома компанія свято зберігала з 1886 року, розкрита, секретний рецепт аптекаря з Атланти Джона Пембертона, за словами співбесідника агентства, включає: "цукор, фосфорну кислоту, кофеїн, карамель, двоокис вуглецю і екстракт "Кока-коли". Але що це за незрозумілий екстракт? За наслідками проведеного дослідження було встановлено, що ним є натуральний фарбник "кармін" або харчова добавка "кошеніль" з кошенильных червеців. У харчовій промисловості він також відомий як кармінова кислота, якій привласнений міжнародний індекс Е-120.

Ось вже справді дивний смак! Як розповіли "Тижню" в підмосковному НДІ харчування, кошеніль (франц. cochenille, від исп. cochinilla), загальна назва декількох видів комах з родини кокцид, самок яких використовують для отримання червоної фарби - карміну. Саме такий колір етикетки "коки". Найбільш цінувалася мексиканська кошеніль (Dactylopius cacti), що живе на надземних органах кошенільного кактуса. Батьківщина її - Мексика. Рецепт справді старий. Ще в 20 роках минулого століття з розвитком виробництва синтетичних фарбників культура ця різко скоротилася, проте натуральний кармін ще використовується в деяких галузях промисловості (харчової, парфюмерної), а також для забарвлення мікроскопічних препаратів.

Тепер компанія Coca-Cola не може виготовляти свою продукцію, зокрема в Туреччині, якщо на етикетах прохолодних напоїв не буде докладної інформації про речовини, що містяться в ній.

news.open.by