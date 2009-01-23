Звільнено головного ветеринара країни
11:14, 23 січня 2009Країна
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Порушив присягу
Кабінет міністрів України звільнив Григорія ІВАНОВА з посади голови Державного комітету ветеринарної медицини України
Про це йдеться в розпорядженні Кабміну, розміщеному на сайті уряду.
Г.ІВАНОВ звільнений у зв’язку з несумлінним виконанням своїх обов’язків – порушенням Присяги державного службовця (пункт 6 частини першої статті 30 Закону України “Про державну службу”).
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