Звільнено головного ветеринара країни

11:14, 23 січня 2009
Країна
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Порушив присягу

Кабінет міністрів України звільнив Григорія ІВАНОВА з посади голови Державного комітету ветеринарної медицини України

Про це йдеться в розпорядженні Кабміну, розміщеному на сайті уряду.

Г.ІВАНОВ звільнений у зв’язку з несумлінним виконанням своїх обов’язків – порушенням Присяги державного службовця (пункт 6 частини першої статті 30 Закону України “Про державну службу”).

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