Звільнено головного ветеринара країни

Порушив присягу

Кабінет міністрів України звільнив Григорія ІВАНОВА з посади голови Державного комітету ветеринарної медицини України Про це йдеться в розпорядженні Кабміну, розміщеному на сайті уряду. Г.ІВАНОВ звільнений у зв’язку з несумлінним виконанням своїх обов’язків – порушенням Присяги державного службовця (пункт 6 частини першої статті 30 Закону України “Про державну службу”).

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