Кабмін знову хоче обмежити рентабельність аптек

Міністерство економіки знову запропонувало встановити граничні торгові надбавки на ліки на рівні 12-20%, оскільки дія попереднього рішення уряду про введення обмежень в 10-25% була припинена Президентом.

Аптечні мережі заявляють, що це може призвести до великих збитків, обсяг яких залежатиме від розміру списку ліків, ціну на які контролюватиме держава.

Міністерство економіки оприлюднило проект постанови «Про регулювання цін на основні лікарські препарати і вироби медичного характеру». Документом запропоновано встановити на ряд ліків і медичних виробів (їх список має розробити Міністерство охорони здоров’я. - Ред.) граничні оптові надбавки на рівні 12%, роздрібні - 20%.

Представники аптечних мереж з побоюванням поставились до нової ініціативи Мінекономіки з обмеження рентабельності й очікують від Міністерства охорони здоров’я списку медикаментів, на які будуть введені ці обмеження. «Уряд не розуміє, що аптеки вимагають більш кваліфікованих продавців, ніж звичайні магазини. У нас великі витрати, тому обмеження рентабельності може збанкрутувати нас», - заявив заступник гендиректора «Донфармхолдингу» Роман Усенко.

Нагадаємо, 3 грудня 2008 року Президент України Віктор Ющенко зупинив дію постанов Кабінету Міністрів про ліквідацію Державної служби лікарських засобів і виробів медичного призначення і про обмеження націнки на ліки.

«КоммерсантЪ-Украина»