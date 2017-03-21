Лідером світового рейтингу здоров'я стала Італія



Зарубіжні ЗМІ вчора, 20 березня, опублікували звіт Bloomberg Global Health Index, в рамках якого 163 країни світу ранжовані за критеріями, що визначають рівень громадського здоров'я.

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Лідером рейтингу стала, на великий подив експертів, Італія, що загрузла в економічних проблемах. Також до п'ятірки "найбільш здорових" країн входять Ісландія, Швейцарія, Сінгапур і Австралія. Ізраїль, у якому ведеться багаторічна війна, у цьому списку посідає дев'яте місце, США – 34-е.

Відзначається, що немовля, яке народивлося в Італії, має всі шанси дожити до 80 років, а уродженець Сьєрра-Леоне, замикає список і, найімовірніше, помре у віці 52 років.

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Цікаво, що найменш здоровими штатами Америки визнані Луїзіана, Міссісіпі, Алабама і Західна Вірджинія, де 35% населення страждають на ожиріння. Ці дані надані Центром з контролю за захворюваннями США.