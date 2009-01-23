”Київенерго” почала відключати від тепла лікарні столиці

Акціонерна компанія «Київенерго» почала відключення найбільших боржників за теплову та електричну енергію.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії.

За даними «Київенерго», борг споживачів за теплову та електричну енергію перед АК уже перевищує 1,3 млрд. грн.

Через великий борг відключенню підлягають, в основному, заклади, які фінансуються з міського і районного бюджетів, а також комунальні підприємства.

Загальний борг споживачів перед АК «Київенерго» за електрику становить 788 млн. грн., за теплову енергію - 512 млн. грн.

«Усі організації, які відключаються від електрики і тепла, своєчасно одержали повідомлення про відключення і мали можливість вжити всі необхідні заходи, щоб уникнути таких дій», - підкреслили в компанії.

«За ситуації, коли заборгованість споживачів перед «Київенерго» може привести до повного паралічу системи тепло- і електропостачання у столиці, компанія вимушена йти на крайній захід - відключення боржників. Адже на сьогодні компанія перебуває в складному фінансовому стані: ми так і не одержали компенсації від КМДА, яка досягла 1 млрд. грн., боржники розраховуються вкрай неакуратно, а питання закупівлі мазуту для постачання тепла в столиці компанія вирішує самостійно.

Через небажання своєчасно платити за електрику стали відключеними не тільки учбові, лікарняні й адміністративні будівлі, але й деякі вулиці столиці, які належать до об’єктів «Київміськсвітла», - заявив комерційний директор АК «Київенерго» Сергій Чех.

Як підкреслили в компанії, почавши відключення боржників, «Київенерго» діє виключно в рамках законодавства, яке вимагає від енергетичних компаній обмежувати постачання електричної енергії боржникам. Відповідальність за наслідки покладається на орган, що допустив виникнення заборгованості (Закон України «Про електроенергетику», «Правила користування електричною енергією», а також постанови Кабінету Міністрів України №59 і №93), додали в прес-службі.

Зокрема, підлягають відключенню у зв’язку з великою заборгованістю: «Київський міський центр серця» (679 121,69 грн.), Київська МКЛ швидкої медичної допомоги (552 093,64 грн.), Управління освіти Дніпровської РМА в Києві (538 176,29 грн.), поліклініка №1 Оболонського району Києва (30 567,58 грн.), середня загальноосвітня школа №119 (17 119,34 грн.), Київський міський психоневрологічний диспансер №2 (4953,64 грн.), Дитяча стоматологічна поліклініка №1 (3106,13 грн.) та низка інших.