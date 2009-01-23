Однорічна дитина померла від пневмонії через недогляд матері

Прокуратура Новоукраїнського району Кіровоградської області порушила кримінальну справу відносно 36-річної жінки, яка через недогляд допустила смерть від пневмонії своєї однорічної дитини.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Кіровоградської області.

Незважаючи на те, що дитина потребувала невідкладної медичної допомоги, жінка до лікарів не зверталась і самостійно хлопчика не лікувала.

Як зазначили у прокуратурі, мати виховувала сина одна, часто залишала без догляду, у будинку не було належних житлово-побутових умов.

Кримінальну справу порушено за фактом злісного невиконання обов’язків по догляду за дитиною, що потягнуло тяжкі наслідки (ст. 166 Кримінального кодексу України).