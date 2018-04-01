Як виявити алерген?

Гонитву за алергеном починаємо з візиту до лікаря-алерголога. Його завдання – окреслити перше коло підозрюваних, а потім призначити алергопроби. На актуальні питання про їх проведення відповідає алерголог-імунолог Ольга Висоцька.

Ось живе собі людина, чхає по весні – загалом, нічого страшного. Чи потрібно йому "ставити проби"?

- Кожному алергику я би радила пройти алергологічну пробу принаймні раз. Якщо виникає алергія, це значить, що імунна система налаштована певним чином, а вірніше розладнана. Іноді, зіткнувшись з речовиною, цілком невинної для іншої людини, приймає цю речовину за ворога. Навіть найлегша відповідна реакція завжди неприємна: зуд, висипи, сльозотеча... Однак, можливо, існує алерген, на який реакція буде надбурхливою, аж до набряку Квінке. Тож алергопроба виявить найнебезпечніші алергени.

Щоб знати, кого боятися?

- Не тільки. Перший етап – це комплексна алергодіагностика: шкірні проби плюс імуноферментний аналіз крові з алергенами. На підставі цього матеріалу лікар може запропонувати лікування – системну імуносенсибілізуючу терапію, при якій в організм поступово вводяться невеликі дози алергену. Це допомагає "привчити" імунітет до подразника – у відповідь реакція слабшає, а для бурхливої вже потрібна більша кількість алергену.

Багато хто лякається, що самі алергопроби можуть спровокувати серйозну алергію.

- Марні страхи! Шкірні алергопроби можуть викликати тільки місцеву, шкірну реакцію, а вона не є небезпечною. При дослідженнях крові контакту з алергенами взагалі не відбувається. А так звані провокаційні проби проводяться тільки в стаціонарі, де напоготів цілий арсенал сучасних антигістамінних засобів.

Скільки алергенів в скарбничці алерголога?

Більше двохсот. Шкірні проби проводяться з 20 основними алергенами, а для імуноферментного аналізу крові, при якому визначають реакцію імуноглобулінів Е, використовується близько 190 препаратів.

Чим відрізняються шкірні проби від імуноферментного аналізу?

Аналіз крові можна здавати і під час загострення алергії. Для шкірних проб необхідний період ремісії не менше 2–3 тижнів. Причому антигістамінні препарати за тиждень до дослідження приймати не можна. Багато алергологів все ж таки вважають найбільш точними шкірні проби. Зате імуноферментний аналіз дозволяє з`ясувати вашу сумісність не тільки з типовими алергенами, але і з будь-якою речовиною. Ви можете принести в лабораторію підшерсток улюбленого добермана і оцінити, чим ризикуєте. Також по простому аналізу – загальному титру імуноглобуліну Е – можна сказати, алергік ви чи ні. Можливо, алергопроби вам і не потрібні, і те, що ви вважали алергією, було лише банальною простудою.

Проби всякі важливі

Шкірні проби вивчають шкірну реакцію. На руку пацієнта краплями наносять різні алергени, а потім труть, дряпають, проколюють – щоб кожна речовина проникла чим глибше і почала "працювати". Відповіді будуть різними – від легкого почервоніння до міхура, як при опіку. Серйозний алерген дає реакцію не тільки сильну, але і швидку.

Проби по аналізу крові дозволяють виявити алергени на відстані від пацієнта, в лабораторії. Ніхто вас не дряпає. Здали кров – чекайте результатів.

Провокаційна проба – серйозніше дослідження, яке сьогодні призначають дуже рідко. В ході цієї діагностики за допомогою передбачуваного алергену намагаються викликати, скажімо, напад бронхіальної астми.

"Здоровье"