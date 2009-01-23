В Україні зростають показники захворюваності на ВІЛ/СНІД

В Україні щомісяця реєструється близько 1,6 тис. нових випадків ВІЛ-інфекції.

Про це повідомила директор Українського центру профілактики і боротьби зі СНІДом Алла ЩЕРБИНСЬКА під час круглого столу в УНІАН на тему: “Боротьба з епідемією ВІЛ/СНІД в Україні під час кризи: виклики і можливості”.

«Україна в період з 2003 до 2008 року досягла певних успіхів у боротьбі з епідемією ВІЛ/СНІД. Але сьогодні ми бачимо, що цей успіх під загрозою. Щомісяця ми реєструємо майже 1 тисячу 600 нових випадків ВІЛ-інфекції», - сказала А.ЩЕРБИНСЬКА.

На її думку, така динаміка зростання захворюваності свідчить про те, що профілактичні заходи, які здійснюються в Україні, є неефективними.

«Ми не змогли змінити ризикової поведінки молоді, тому щомісяця ми реєструємо все більше випадків інфікування ВІЛ, внаслідок якого збільшується захворюваність на СНІД і смертність. Тенденція, на жаль, песимістична», - зазначила вона.

У свою чергу регіональний координатор Об`єднаної програми ООН з ВІЛ/СНІДу (UNAIDS) в Україні Ані ШАКАРІШВІЛІ додала, що міжнародні експерти теж занепокоєні динамікою зростання захворюваності на ВІЛ/СНІД. «Відповідно до недавніх як глобального звіту, так і по країнах, Україна залишається на першому місці в Європі і країнах СНД за рівнем поширення ВІЛ/СНІД. У 2008 році офіційно зареєстровано майже 21 тис. нових випадків ВІЛ-інфекції, що на 15% більше, ніж у 2007 році. Це дуже велике збільшення для одного року», - сказала А.ШАКАРІШВІЛІ.