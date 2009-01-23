Держава, бізнес і недержавний сектор мають об`єднатися для подолання епідемій в Україні – експерт

Держава, бізнес і недержавний сектор мають об`єднатися для подолання епідемій в Україні, заявила керівник проекту «Зупинимо туберкульоз» Добродійного фонду Ріната Ахметова «Розвиток України» Тетяна БІЛИК сьогодні під час круглого столу в агентстві УНІАН “Боротьба з епідемією ВІЛ/СНІД в Україні під час кризи: виклики та можливості”.

«У нашій країні одними з ключових загроз в системі охорони здоров`я та небезпеками для життя людей є епідемії ВІЛ/СНІДу та туберкульозу. Вони також роблять нашу країну непривабливою для інвесторів”, – сказала Т.БІЛИК.

За її словами, держава сама не спроможна впоратися з проблемами епідемій, а багаторічні дії не приводять до результату.

“2007 року офіційно зареєстровано 38 тисяч нових випадків зараження на туберкульоз, адже хвороба передається повітряно-крапельним способом – це означає, що реальна кількість хворих набагато вища. Зараз, коли фінансово-економічна ситуація різко погіршилася, кількість хворих на туберкульоз зросте. До того ж Україна увійшла до переліку 27 країн світу з дуже складними формами туберкульозу, зокрема, мультирезистентного”, - зазначила Т.БІЛИК.

Вона повідомила, що на 2009 рік на програму боротьби з туберкульозом виділено трохи більше 140 мільйонів гривень. “Цих коштів, звичайно ж, недостатньо. Дуже важливо, щоб держава ухвалювала зважені стратегічні рішення, використала ефективно грошові ресурси на охорону здоров`я і нарешті зайнялася реформуванням галузі, замінивши політичні декларації діями”, – сказала Т.БІЛИК.

За її словами, дуже важливо, щоб влада зрозуміла: якщо сама не може впоратися з проблемами, потрібно залучати до боротьби з епідеміями бізнес.

“Для цього потрібно зацікавлювати приватний сектор економіки, щоб він спрямовував свої кошти і на здоров`я українців загалом, і, зокрема, на боротьбу з епідеміями СНІДу та туберкульозу в Україні. Потрібно також стати цікавими та привабливими для міжнародних донорів, того ж Глобального фонду. Поки що, на жаль, Україна неефективно витрачає ресурси, є багато корупційних скандалів, невиконані зобов`язання перед Світовим банком”, – наголосила Т.БІЛИК.

Водночас вона повідомила, що зараз у країни є можливість отримати гроші Глобального фонду для боротьби з туберкульозом.

В умовах кризи найголовніше – правильно використовувати наявні ресурси, наголосила Т.БІЛИК, зазначивши, що Добродійний фонд Ріната Ахметова “Розвиток України” продовжує реалізовувати всі заплановані проекти, зокрема щодо боротьби з епідемією туберкульозу та онкологічними захворюваннями в Україні.