У протитуберкульозних закладах Харкова скорочують ліжкомісця

Міністерство охорони здоров’я України стурбоване ситуацією щодо скорочення ліжкомісць у протитуберкульозних закладах Харкова.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі МОЗ.

Зокрема, за даними прес-служби, до Міністерства охорони здоров’я надійшло колективне звернення співробітників Харківського протитуберкульозного диспансеру та наказ Міського клінічного протитуберкульозного диспансеру № 1 м. Харкова від 3 січня 2009 р. № 1 "Про заходи щодо раціонального використання ліжкового фонду комунальної установи охорони здоров’я "Міський клінічний протитуберкульозний диспансер № 1" щодо скорочення ліжок у протитуберкульозну закладі м. Харкова.

Враховуючи зазначене, МОЗ висловлює свою занепокоєння з приводу цього та звертає увагу на неприпустимість таких дій, що грубо порушують вимоги пункту 1.1 наказу МОЗ від 28 жовтня 1998 року № 314, у якому зазначено «Припинити необґрунтований процес скорочення ліжок в протитуберкульозних закладах». Такі дії є грубим порушенням і Указу Президента України від 14 лютого 2006 року № 132/2006, № 132/2006 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 18 січня 2006 року «Про заходи щодо підвищення ефективності боротьби з небезпечними інфекційними хворобами».

МОЗ звернулось до Харківської обласної державної адміністрації із проханням взяти під особистий контроль розгляд даного питання та, в разі необхідності, створити комісію і вжити необхідних заходів, спрямованих на запобігання скороченню ліжок у протитуберкульозну закладі м. Харкова.

Також, повідомили в прес-службі, 4 лютого в МОЗ України планується проведення чергового засідання Національної ради, де буде розглянуте питання щодо діяльності Координаційної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу Харківської обласної державної адміністрації із акцентуванням уваги на зазначеному вище питанні.

Як підкреслили в міністерстві, на даний час в Україні спостерігається надзвичайна ситуація із захворюванням на туберкульоз. Масштаби поширення туберкульозу, смертність і інвалідність від нього в країні представляють реальну загрозу для національної безпеки.