Конкурс на посаду головного лікаря Охматдиту: комісія вважає, що достойного поки немає

Як повідомили УНІАН у МОЗ, головного лікаря дитячої лікарні «Охматдит» не обрали, а за тиждень члени комісії зберуться, щоб оголосити новий конкурс.

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Жодного з кандидатів не визнали переможцем у відкритому відборі на посаду головного лікаря Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит» МОЗ України. Рішення ухвалювалось колегіально.

Вчора під час співбесід комісія заслухала стратегії розвитку лікарні, представленні претендентами Дмитром Вернигорою, Олегом Залатою, Тетяною Івановою та Раїсою Мостовенко.

Комісія з проведення відкритого відбору кандидатів на посаду головного лікаря «Охматдит» заслухала конкурсні пропозиції учасників та ухвалила рішення, що серед них нема достойного кандидата.

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Представники опікунської ради «Охматдиту» - народні депутати України та представники громадськості перевірили декларації про доходи кандидатів, а також можливі конфлікти інтересів.

Нагадаємо, що 10 березня комісія розглянула подані кандидатами документи і прийняла рішення допустити до участі в наступному етапі конкурсу 4 претендентів, чиї документи відповідали вимогам. Перевіряли також відповідність кандидатів кваліфікаційним вимогам. Для участі у конкурсі подали документи 9 претендентів.

За тиждень комісія збереться, щоб оголосити новий конкурс.