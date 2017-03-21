Сьогодні - Всесвітній день людей з синдромом Дауна

Рішення про проведення дня було прийнято за ініціативою Міжнародної (IDSA) і Європейській (EDSA) асоціацій Даун-синдром на VI міжнародному симпозіумі щодо синдрому Дауна, який проходив у Пальма-де-Майорка (Іспанія).

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Березень обраний тому, що синдром Дауна являє собою трисомії (березень — третій місяць року) по 21 хромосомі (тому і 21 березня).

Синдром Дауна вперше описав у 1866 році британський лікар Джон Ленгдон Даун. Майже сто років тому, у 1959 році французький вчений Жером Лежен обґрунтував генетичне походження цього синдрому.

Синдром Дауна — захворювання, що виникає в результаті генетичної аномалії, при якій в організмі людини з'являється додаткова хромосома (замість двох хромосом 21 присутній три); в результаті загальна кількість хромосом стає рівним 47, тоді як в нормі вона має дорівнювати 46.

Синдром Дауна поширений в усіх регіонах світу і не залежить від якості життя і стану здоров'я батьків. Причини виникнення синдрому Дауна до кінця не вивчені. Одним з виявлених факторів, який збільшує ризик розвитку аномалії, є вік матері. Ризик розвитку синдрому Дауна при вагітності збільшується у жінок старше 35 років, однак за рахунок більш високих коефіцієнтів народжуваності у молодих жінок, 80% дітей із синдромом Дауна народжуються у жінок молодше 35 років.

За даними ООН, у світі щороку приблизно від трьох до п'яти тисяч дітей народжуються із синдромом Дауна. Цей хромосомний розлад спостерігається у однієї дитини з 1000-1100 новонароджених.

За даними американських вчених, синдром Дауна діагностується в кожного 1500 жителя США і планети в цілому.

Для людей з синдромом Дауна характерні деякі зовнішні відмітні риси: плоска форма обличчя і перенісся, коротка шия, маленькі вуха, розкосі очі (на райдужній оболонці можуть бути присутнім невеличкі білі плями); короткі руки, ноги і пальці, на долонях розташована лише одна складка.

У таких людей зазвичай відзначається слабкий м'язовий тонус, гіперрухливість суглобів, низький зріст, іноді — відкритий рот (у зв'язку з низьким тонусом м'язів і особливою будовою неба).

Половина дітей, народжених із синдромом Дауна, мають вроджений порок серця, близько 75% — підвищений ризик втрати слуху. 50-75% людей з синдромом Дауна страждають від обструктивного апное сну (зупинка дихальних рухів), до 60% схильні до розвитку катаракти та інших очних хвороб, частіше за інших схильні до захворювань щитовидної залози, анемії і лейкемії, хвороби Гіршпрунга.

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Часто діти з синдромом Дауна відстають в розвитку аналітичного мислення, в інших областях вони розвиваються повільніше, ніж їх однолітки, але можуть досягати нормального рівня розвитку, хоч і дещо пізніше.

В Європі та Америці люди з синдромом Дауна можуть отримати вищу освіту, влаштуватися на роботу і створити сім'ю. Деякі з них стають відомими музикантами, акторами і спортсменами.

Тривалість життя людей із синдромом Дауна в останні роки різко зросла і становить близько 60 років (у 1983 році — 25 років).