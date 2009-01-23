В Україні змінено номер виклику медичної допомоги

З січня 2009 року Компанія "Укртелеком" переходить на нові формати скорочених номерів в рамках всеукраїнського плану переходу на перспективну нумерацію (відповідно до Європейського стандарту).

Як повідомляє прес-служба МНС України тепер, як із стаціонарних телефонів, так і зі всіх мобільних операторів виклик служби порятунку закріплений за номером "101", міліції "102", меддопомога "103", газової служби "104".

Як запевняють в МНС, зміна нумерації ніяк не позначиться на якості зв`язку і послуг.

Нагадаємо, перехід на нову систему телефонної нумерації почався в Україні з 15 листопада 2008 року і продовжуватиметься до 2012 року. Такі терміни визначені Планом переходу на перспективну систему нумерації телефонної мережі загального користування України. Поетапно, в 2009 році, вводитиметься номер 112, який стане єдиним для виклику всіх служб екстреної допомоги. Номери служб екстреного виклику 101, 102, 103, 104, 112 закріплені за міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, підприємствами, організаціями, уповноваженими забезпечувати функціонування служб екстреного виклику, і не привласнюються операторам телекомунікацій.

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